Жители Наро-Фоминска помогают уткам пережить сильные морозы

В Наро-Фоминске дикие утки, облюбовавшие набережную реки Нара, оказались в сложной ситуации из-за рекордных морозов. Почти вся река покрыта льдом, осталась лишь небольшая полынья, где птицы могут находиться. Из-за высокого снежного покрова и ледяной корки утки лишились доступа к естественному корму, а на набережной стало меньше гуляющих, которые обычно подкармливали птиц.

Местные жители и волонтеры отмечают, что сильные морозы приводят к тому, что лапки уток примерзают ко льду, и иногда птиц приходится освобождать из ледяного плена. Экологи подчеркивают, что прежние мягкие зимы расслабили как людей, так и птиц, которые перестали улетать на юг и утратили осторожность.

Волонтерские группы начали координировать усилия по спасению уток, так как им необходима регулярная и правильная подкормка. Горожане приносят зерно и хлеб, однако специалисты напоминают, что черный хлеб вреден для птиц. Спасение уток стало важной задачей для города, который несет ответственность за своих пернатых обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.