Жители Москвы предупредили о возвращении оттепели

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что после зимних температур 24 января в Москву вернется оттепель, сообщает РИА Новости .

По его словам, 23 января будут еще отрицательные значения, однако уже температура на 4-5 градусов выше нормы.

«В пятницу уже возвращение днем к оттепельной погоде — минус 3 — плюс 1.

На выходных температура воздуха будет повышаться до 3-4 градусов»,

В Москве и Подмосковье в ближайшие дни прогнозируется гололедица на дорогах. В связи с этим был продлен «желтый» уровень опасности погоды.