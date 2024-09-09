Жители Московского региона с вероятностью 30% увидят полярное сияние в небе
Леус: полярное сияние может появиться в небе над Московским регионом
В небе над Московским регионом может появиться полярное сияние. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
На протяжении нескольких последних суток на Солнце произошли выбросы плазмы, которые прошли мимо Земли. При этом в субботу 7 сентября случился крупный выброс, который затронет планету краем.
Из-за этого вечером во вторник могут начаться магнитные бури слабого и среднего уровня. Им присудят классы G1 и G2.
«С вероятностью около 30% в северной половине европейской части страны возможны полярные сияния», — подчеркнул Леус.
Ранее подобное явление наблюдалось в Московском регионе 12 августа.