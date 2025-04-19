Жители московских Сокольников пожаловались на мигрантов в хостелах

Жители столичного района Сокольники предполагают, что на улице Сокольнический Вал, 1Ж и 1К, сделали хостел, где мигранты живут по 10-20 человек в одной комнате, сообщает «Осторожно, Москва» .

Они считают, что в хостел заселили трудовых мигрантов, численность которых может быть несколько сотен.

Кроме того, горожане пожаловались, что группы приезжих часто нарушают общественный порядок. Особенно страшно становится после наступления темноты, когда пьяные мигранты начинают буянить.

«На детской площадке перед нашим домом и в ближайшем сквере постоянно собираются группы мужчин, которые ведут себя вызывающе, шумят, распивают алкоголь, оставляют мусор, ругаются, плюют», — отметили москвичи.

Горожане не один раз вызывали полицейских для обеспечения временной безопасности. Но к проблеме мигрантов также добавляется отсутствие видеонаблюдения на этой территории и освещения на детской игровой площадке.