Жители Шатуры могут поучаствовать во Всероссийской минуте молчания

День памяти и скорби отмечается ежегодно 22 июня, и каждый год жители муниципального округа Шатура могут присоединиться к памятным мероприятиям, в которых почтут подвиг солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественные и в то же время траурные мероприятия пройдут в Шатуре, Рошале и Кривандине. Начало в 11:00. Возложить цветы и почтить героев войны можно будет у памятника воинам-шатурянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, у мемориального комплекса «Вечный огонь» в Рошале и у памятника погибшим воинам в селе Кривандино.

22 июня в 12:15 по московскому времени, в день 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны, по всей стране будет объявлена минута молчания. Ее проведут с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, которая унесла жизни 27 млн человек. Кроме того, акция обеспечит преемственность поколений.

Жители и гости округа могут поддержать эту акцию в память о предках, сражавшихся за свою Родину: остановиться на одну минуту и почтить родных и близких, которые пережили самую кровопролитную войну ХХ века.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.