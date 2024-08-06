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Жители Люберец пожаловались на извращенцев-мастурбаторов в электричках МЦД-3

Жители городского округа Люберцы жалуются на извращенцев, которые занимаются мастурбацией в общественном транспорте. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Мои Люберцы» .

На кадрах видно, мужчина сидит в вагоне электрички и трогает себя через штаны за половой орган, глядя на девушку, которая сидит напротив.

«Видит камеру и все равно не стесняется. До этого вообще рука в штанах была», — заявила люберчанка.

Она добавила, что мужчина сел в электричку на станции «Электрозаводская» третьего московского диаметра.

Ранее в Москве отдыхающий на пляже мужчина показал детям свой пенис. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, ему грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.