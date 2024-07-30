В Москве отдыхающий на пляже мужчина показал детям свой пенис
Baza: отдыхающий в Москве на пляже мужчина показал детям свои гениталии
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На одном из столичных пляжей, который раньше считался нудистским, мужчина показал детям свои гениталии и как ими пользоваться. Сотрудники полиции задержали извращенца, сообщает Baza.
Инцидент произошел 10 июля на территории комплекса «Серебряный Бор». Раньше данный пляж считался нудистским, однако несколько лет назад полицейские разогнали любителей наготы. Мужчина разделся на пляже присутствии детей, а затем совершил действия сексуального характера.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Фигуранту грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.