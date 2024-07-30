В Москве отдыхающий на пляже мужчина показал детям свой пенис

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Baza: отдыхающий в Москве на пляже мужчина показал детям свои гениталии

На одном из столичных пляжей, который раньше считался нудистским, мужчина показал детям свои гениталии и как ими пользоваться. Сотрудники полиции задержали извращенца, сообщает Baza .

Инцидент произошел 10 июля на территории комплекса «Серебряный Бор». Раньше данный пляж считался нудистским, однако несколько лет назад полицейские разогнали любителей наготы. Мужчина разделся на пляже присутствии детей, а затем совершил действия сексуального характера.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В ходе допроса мужчина сознался в содеянном. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Фигуранту грозит от 12 до 20 лет тюремного заключения.