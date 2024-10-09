Жители Кузбасса готовятся к сильному шторму

Ночью 10 октября в Кузбассе ожидается ветер с порывами до 22 м/с

Метеорологи Центрального гидрометеорологического центра (ЦГМС) Кемерова предупредили о непогоде. В Кузбассе в ночь с 9 на 10 октября ожидаются сильные порывы ветра, достигающие скорости 22 метров в секунду.

Ветер будет дуть с северо-запада, а температура воздуха опустится ниже нуля.

Между тем стало известно, какая погода ожидает москвичей на грядущих выходных. 12 октября температура поднимется выше привычных значений, но уже 13 октября ожидается похолодание. В Московский регион придет юго-восточный ветер с порывами до 3-8 м/с. Кроме того, могут пройти небольшие дожди.