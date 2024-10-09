«Выше нормы»: москвичам раскрыли, какая погода будет на выходных 12–13 октября

сегодня в 16:16

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что погода в Москве постепенно начнет приближаться к значениям климатической нормы. По ее словам, 12 октября воздух прогреется до значений выше нормы, однако 13 октября станет уже прохладнее, сообщает «Вечерняя Москва».

Синоптик отметила, что 12 октября ночью в Москве может похолодать до 5-7 градусов тепла, а в Подмосковье — до плюс 2-7 градусов. Днем в столице ожидается 12-14 градусов, в области — до 15 градусов тепла по Цельсию.

Жителей Московского региона ждет ветер с юго-востока, порывы которого могут достигать 3-8 метров в секунду.

«Температура воздуха будет постепенно приближаться к климатической норме. Она вполне комфортная, если одеваться соответственно», — рассказала Позднякова.

По словам эксперта, 12 октября температура превысит климатическую норму на 2-3 градуса. 13 октября может быть прохладнее из-за облачности.

В выходные не исключены небольшие дожди в некоторых местах Московского региона, отметила Позднякова. Однако специалист уверена, что даже осадки не испортят впечатление от отдыха и выходных.