Жители Красноярска продолжают страдать от беспредела мигрантов

Журналист «8 канала» Ростислав Анненков заявил, что в перенаселенных мигрантами районах в Красноярске ситуация не меняется, жалобы от жителей продолжают поступать, сообщает NEWS.ru .

Так он отреагировал на недавно распространившееся в Сети видео, на котором толпа иностранцев передвигается по улицам города. Местные жалуются, что улицы превратились в гетто и постоянно возникают конфликты.

Журналист привел в пример улицу 26 Бакинских Комиссаров и несколько улиц в Черемушках, где у мигрантов даже есть собственные барбершопы, парикмахерские и магазины, которые после 23:00 продают алкоголь. Правоохранительные органы не реагируют на все противоправные случаи.

«Все это со своими вытекающими. Поэтому, к сожалению, у нас ничего не меняется», — добавил Анненков.

Также, по словам журналиста, в Ленинском районе и в микрорайоне Зеленая Роща тоже наблюдаются толпы мигрантов. Во Зеленой Роще, например, недавно прошла жестокая массовая драка между иностранцами.