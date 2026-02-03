Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 14:51

Жители Королева собрали 27 тонн вторсырья для переработки в январе

В январе посетители экоцентра «Приемочная №1» в Королеве сдали на переработку 27 тонн 722 кг вторсырья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В течение января жители городского округа Королев принесли в экоцентр «Приемочная №1» более 27 тонн вторичных ресурсов, включая бутылки, газеты и картонные коробки. Такой результат стал возможен благодаря сознательности и активности горожан, отметили сотрудники экологического проекта.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее подчеркивал, что число жителей, поддерживающих экологические инициативы, в регионе растет. Важной задачей остается просветительская работа с молодежью и взрослыми для повышения экологической культуры.

Команда экоцентра выразила благодарность всем участникам акции и призвала продолжать сдавать вторсырье. Сдать материалы можно ежедневно с 8:00 до 21:00 по адресу: Королев, улица Калининградская, 5.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.