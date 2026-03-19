сегодня в 15:30

Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались на неубранную набережную в городе

Житель Комсомольска-на-Амуре сообщил о нерасчищенной набережной и территории у Драматического театра. По его словам, передвигаться там практически невозможно, сообщает КомсаNews .

Фотографии, сделанные на городской набережной, показывают плотный слой снега на пешеходных дорожках. В некоторых местах сугробы достигают уровня сидений лавочек. Вместо проходов — узкие утоптанные полосы с глубокими следами и провалами.

Автор снимков сообщил, что территория больше напоминает полосу препятствий: рыхлый снег, ледяные колеи и неровности затрудняют движение.

«Нигде невозможно пройти на ногах, не то что проехать на коляске с ребенком», — отметил житель города.

Похожая ситуация, по его словам, наблюдается и в районе Драматического театра. Территория выглядит так, будто уборка либо не проводилась вовсе, либо ограничилась формальными мерами.

Ранее горожане уже сообщали о заснеженных дворах и проблемах с уборкой улиц.

