Жители Химок приняли участие в викторине ко Дню Конституции 16 декабря

В Химках 16 декабря прошли праздничные мероприятия ко Дню Конституции, включая викторину и историко-патриотическую программу в Доме культуры «Контакт», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках 16 декабря отметили День Конституции. В разных частях округа прошли тематические мероприятия, одним из центров празднования стал Дом культуры «Контакт». Здесь для жителей организовали лекцию об истории Конституции и провели интеллектуальную викторину.

Заместитель председателя совета депутатов Химок Александр Васильев отметил, что День Конституции — это не только памятная дата, но и повод задуматься о значении основного закона для каждого гражданина. Он подчеркнул важность знания и соблюдения Конституции для построения сильного и справедливого государства.

Директор ДК «Контакт» Алина Шалимова рассказала, что программа направлена на сохранение памяти о подвигах предков и героев современности. По ее словам, Дом культуры гордится возможностью проводить такие мероприятия и отмечает высокий интерес жителей к теме.

Депутат Галина Болотова добавила, что в Химках уже провели более 1800 историко-патриотических мероприятий, включая фестивали, мастер-классы, лекции и кинопоказы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.