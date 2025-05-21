Жители двух российских городов наблюдали странное явление в небе

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Жители Брянска и Курска стали свидетелями редкого природного явления — заходящее солнце окрасило небо в кроваво-красные тона, оставив после себя чёткий вертикальный луч, напоминающий гигантский огненный столб, сообщает RT .

Десятки горожан опубликовали в соцсетях фотографии необычного свечения, которое продержалось несколько минут на фоне сумеречного неба.

Метеорологи пока не дали официального объяснения феномену, однако подобные оптические эффекты обычно возникают из-за преломления солнечного света в кристаллах льда в верхних слоях атмосферы или при высокой концентрации пылевых частиц.

Некоторые пользователи шутливо связали аномалию с «посланием свыше», тогда как другие выразили тревогу, вспомнив народные приметы о подобных явлениях.

«Видел такое впервые за 40 лет жизни в Брянске — солнце не просто село, а будто прожгло небо», — написал один из очевидцев.

Специалисты рекомендуют не придавать явлению мистического значения, отмечая, что в конце весны подобные эффекты могут усиливаться из-за особенностей атмосферной циркуляции.