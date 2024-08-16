Жители 24 российских городов жалуются на сбой в работе Альфа-Банка
Downdetector: сбой зафиксирован в работе Альфа-Банка
Жители российских регионов сообщают, что не могут пользоваться услугами Альфа-Банка ни в мобильном приложении, ни на сайте кредитной организации, об этом свидетельствуют данные о сбое на сайте Downdetector.
Больше всего жалоб поступает от пользователей Новосибирской области — 6% жалоб от общего числа зарегистрированных сообщений. На втором месте по жалобам расположились Санкт-Петербург, Ленинградская, Ульяновская и Тверская области — 5%. Из Москвы и Подмосковья поступило 4% жалоб.
Клиенты банка сообщают, что не могут воспользоваться его услугами. Мобильное приложение и сайты выдают ошибки.
Это не первый сбой в работе Альфа-Банка за последний месяц. Аналогичная ситуация фиксировалась 8 августа.