Жители 24 российских городов жалуются на сбой в работе Альфа-Банка

сегодня в 16:44

Жители российских регионов сообщают, что не могут пользоваться услугами Альфа-Банка ни в мобильном приложении, ни на сайте кредитной организации, об этом свидетельствуют данные о сбое на сайте Downdetector .

Больше всего жалоб поступает от пользователей Новосибирской области — 6% жалоб от общего числа зарегистрированных сообщений. На втором месте по жалобам расположились Санкт-Петербург, Ленинградская, Ульяновская и Тверская области — 5%. Из Москвы и Подмосковья поступило 4% жалоб.

Клиенты банка сообщают, что не могут воспользоваться его услугами. Мобильное приложение и сайты выдают ошибки.

Это не первый сбой в работе Альфа-Банка за последний месяц. Аналогичная ситуация фиксировалась 8 августа.