Жителей Украины призвали запастись фонариками и пауэрбанками в преддверии зимы

Гендиректор компании YASNO (входит в украинский энергетический холдинг «ДТЭК» — ред.) Сергей Коваленко заявил, что предстоящей зимой на Украине возможны отключения электричества. Он призвал жителей запастись фонариками и пауэрбанками, сообщает ТАСС .

По словам Коваленко, украинские энергетики могут столкнуться с большими трудностями зимой. Он отметил, что надо готовиться ко всем возможным сценариям, том числе к отключениям света.

Гендиректор YASNO порекомендовал жителям запастись пауэрбанками и фонариками, а также сделать запасы еды и воды. Компаниям он посоветовал провести техосмотр и проверить генераторы и другие электроустановки.

Ранее украинский эксперт Юрий Корольчук сообщил, что поврежденные объекты энергетики на Украине нельзя восстановить быстро. По его словам, обратные заявления, которые делают киевские власти, — это иллюзия.

Ранее Украина выделила 12 млн долларов на проведение экстренной мобилизации. Всего Киев собирается срочно призвать в ВСУ примерно 122 тыс. человек из-за крупного обвала линии фронта.