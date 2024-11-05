Жителей Таганрога призвали подготовиться к возможной эвакуации

Жителей города Таганрог в Ростовской области призвали заблаговременно подготовиться к тому, чтобы оставить свое жилье из-за повышения уровня воды в Таганрогском заливе. К местным жителям обратилась глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале .

Она отметила, что в связи с сильным ветром фиксируется повышение уровня воды в Таганрогском заливе.

«Заблаговременно стоит позаботиться о защите вещей в доме и подготовиться к тому, что, возможно, будет необходимо покинуть свое жилье», — отметила она.

Ранее Владимир Путин встретился с главой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем и предложил ему пост врио главы Ростовской области.