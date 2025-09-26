Жителей Подмосковья с 1 октября приглашают на фестиваль православной культуры

С 1 октября до 15 ноября ведется прием заявок на участие в конкурсной программе в рамках проведения XI Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София».Фестиваль проводится с целью создания условий для сохранения и развития самобытной культуры и творческих традиций в малых городах и сельских поселениях России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В конкурсной программе могут принять участие самодеятельные певческие, танцевальные и инструментальные творческие коллективы и индивидуальные исполнители духовной, русской классической и народной музыки из малых городов и сельских поселений России в двух возрастных категориях: детская — 10 — 17 лет, и взрослая — от 18 лет и старше. Участие во всех мероприятиях Конкурсной программы бесплатное.

Оценивать конкурсантов будут по нескольким направлениям:

вокал, подразделяется на номинации: «Народный вокал», «Академический вокал», «Духовная музыка», «Церковные хоры»;

вокал в номинации «Патриотическая бардовская песня» совместно с культурным благотворительным фондом «Клуб авторской песни «Гнездо глухаря».

игра на музыкальных инструментах, участвуют номинации «Народные инструменты», «Симфонические инструменты», «Фортепиано»;

хореография в номинации «Хореографическое исполнение».

Конкурсантов будет оценивать жюри, в состав которого входят профессиональные исполнители народной и классической музыки, преподаватели музыкальных ВУЗов, представители науки, культуры и общественные деятели.

Подробная информация о конкурсной программе и об участии на сайте.

Организатор фестиваля: Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.