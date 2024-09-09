Жителей Подмосковья призвали к внимательности из-за высокой опасности пожаров

На территории Московской области с 10 по 12 сентября прогнозируется высокая пожароопасность (4 класс), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жителей и гостей Подмосковья просят быть крайне внимательными при нахождении на улице. Пока в регионе длится пожароопасный период, следует ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными в обращении с огнем.

Запрещается жечь костры и сжигать мусор в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса. Нельзя бросать на землю горящие спички и окурки.

В случае ЧП следует звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за угрозы пожаров. Он означает потенциально опасную погоду.