В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за угрозы пожаров

сегодня в 11:09

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров (4 класс), сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Он будет действовать до 21 часа 10 сентября.

При 4 классе пожароопасности запрещается разведение костров. Также нельзя бросать окурки и спички. Важно позаботиться, чтобы они были погашены в воде, глине или песке.

В понедельник в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.

Ранее в Москве зафиксировали второй рекорд атмосферного давления. 6 сентября к 7 часам утра барометры показали 762,2 мм рт. ст. Это на 0,3 мм рт. ст. выше рекорда 1967 года.