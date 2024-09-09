В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за угрозы пожаров
Фото - © Медиасток.рф
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров (4 класс), сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду. Он будет действовать до 21 часа 10 сентября.
При 4 классе пожароопасности запрещается разведение костров. Также нельзя бросать окурки и спички. Важно позаботиться, чтобы они были погашены в воде, глине или песке.
В понедельник в Московском регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
Ранее в Москве зафиксировали второй рекорд атмосферного давления. 6 сентября к 7 часам утра барометры показали 762,2 мм рт. ст. Это на 0,3 мм рт. ст. выше рекорда 1967 года.