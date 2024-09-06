Еще один рекорд атмосферного давления зафиксировали в Москве 6 сентября

Второй день подряд столица бьет рекорды атмосферного давления. 6 сентября к 7 часам утра барометры показали 762,2 мм рт. ст. Это на 0,3 мм рт. ст. выше рекорда 1967 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Первый раз рекорд был побит накануне. Около 9 утра барометр на базовой метеостанции ВДНХ показал 761,9 мм рт. ст. — это на 1,4 мм рт. ст. выше рекорда 1997 года.

Определяющий погоду в Московском регионе антициклон принес не только высокое атмосферное давление, но и осеннюю прохладу по утрам и летнюю жару после полудня.

Леус отметил, что в первой половине пятницы рост атмосферного давления продолжался, поэтому точные данные рекорда можно будет назвать только после 21:00, когда закончатся метеорологические сутки. Дальше влияние циклона будет становиться слабее, а атмосферное давление — ниже.

Днем в пятницу жителей Московского региона ждет от 23 до 25 градусов тепла. Погода будет ясной, без дождя. Ветер ожидается слабый.