Гидрометцентр РФ: слабый ветер без дождя будут в Московском регионе 6 сентября
Днем в пятницу жителей Московского региона ждет от 23 до 25 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Погода будет ясной, без дождя. Ветер ожидается слабый.
Ночью в Московском регионе будет от 8 до 10 градусов тепла. Ожидается небольшая облачность, без дождя. Ветер слабый.
Ранее в Московском регионе на три дня объявили «желтый» уровень погодной опасности. Причина в высокой вероятности возникновения пожаров.