Гидрометцентр РФ: слабый ветер без дождя будут в Московском регионе 6 сентября Общество сегодня в 07:07

Днем в пятницу жителей Московского региона ждет от 23 до 25 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.