В Московском регионе на три дня объявили «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики предупредили, что в Москве и Подмосковье до 8 сентября будет сохраняться высокая пожарная опасность, на фоне этого уже ввели «желтый» уровень погодной опасности и просят население соблюдать осторожность, говорится на сайте Гидрометцентра .

Высокая пожарная опасность 4 класса как в Москве, так и в Подмосковье будет сохраняться до 8 сентября примерно до 13:00. В связи с этим в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности — это когда погода потенциально опасна и населению следует соблюдать осторожность, особенно при обращении с огнем.

Также «желтый» уровень погодной опасности также объявлен в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Смоленской и Калужской областях.

Более серьезная погодная опасность наблюдается в Брянской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской и Белгородской областях. В этих регионах объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности — это когда погода опасна и есть вероятность возникновения стихийных бедствий. Предупреждение синоптиков будет действовать до 7 сентября.

В Тульской области местами чрезвычайная пожароопасность 5 класса сохранится до 08:00 9 сентября.