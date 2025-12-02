Жителей Подмосковья приглашают проголосовать за города, входящие в ЦФО

В 2025 году г. Смоленск принял участие во Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодежная столица России», организатором которой является Федеральное агентство по делам молодежи (далее — конкурс), и вошел в число финалистов конкурса. Помимо Смоленска, претендентами на звание «Молодежная столица России — 2026» являются Вологда, Салехард, Сыктывкар, Томск и Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Смоленск — единственный город-номинант, представляющий Центральный федеральный округ в финале конкурса. Это один из древнейших городов нашей страны, ведущий свою богатую историю с 863 года. Сегодня Смоленск — современный город с развитой инфраструктурой, в котором созданы комфортные условия для проживания, учебы и работы молодых людей. В Смоленске умеют дружить: здесь проходят крупные мероприятия Союзного государства.

1 декабря 2025 года на портале «Госуслуги» стартовало народное голосование, которое продлится до 19 декабря 2025 года. Итоги конкурса будут подведены 20 декабря 2025 года.

Проголосовать за город Смоленск можно, перейдя по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/558552/. Для удобства подготовлены информационные материалы, которые размещены на официальном сайте Правительства Смоленской области: https://www.admin- smolensk.ru/novosti/news/molodezhnaya-stolica-rossii-2026/.

Кроме Смоленска, из Центрального федерального округа в номинации «Город молодежи» в финал прошел город Елец Липецкой области.

Елец — древний город, украшающий собой живописные просторы Липецкой области. Это один из старейших и культурно богатейших центров России, манящий себе путешественников со всего мира. Его уникальное наследие создает неповторимую атмосферу русского провинциального величия, где каждый камень дышит историей.

Основанный более девяти столетий назад как форпост на рубежах Дикого поля, Елец мужественно вставал на защиту русских земель, за что по праву был удостоен почетного звания «Город воинской славы».

Елец — это не точка на карте, а живой код русской культуры. Его миссия — предоставить молодежи инструменты и пространство, чтобы каждый смог создать собственную версию будущего.

Победа в конкурсе — это возможность для всей страны увидеть, как классическая формула «патриотизм + культура + молодежь» дает мощнейший синергетический эффект развития.

Именно поэтому просим оказать содействие в голосовании за город Елец, который по истине достоин звания «Город молодежи».

Ссылка для голосования: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/558552/.