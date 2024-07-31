Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе «Традиция побеждать»

Минпромторгом России совместно с Роскачеством и при поддержке комиссии партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи проводится творческий конкурс по созданию патриотических образов «Традиция побеждать», сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс предусматривает отбор творческих работ, в состав которых входят изобразительные, словесные и другие элементы, визуализирующие объекты культурного наследия России, объекты природного наследия России, природную среду России (природные богатства России), историю России, достижения российской науки и техники.

В целях определения победителей конкурса организован экспертный совет, который включает представителей федеральных органов исполнительной власти, представителей ведущих игроков потребительского рынка России, а также представителей отраслевых ассоциаций и союзов.

Принять участие в конкурсе можно в 10 номинациях: «Родина-мать», «Россия как цивилизация», «Народ-победитель», «Первые в космосе», «Выдающиеся люди», «С чего начинается Родина?», «Сила в правде», «Традиция побеждать», «Мы за мир!», «Спортивный талисман».

По итогам конкурса информация о победителях, с фамилиями и их работами, будет размещена в новостных каналах Минпромторга России и Роскачества; работы, победившие в одной из номинаций, будут рекомендованы организаторами российским производителям товаров легкой промышленности (к примеру, производителям канцелярской продукции, текстильной продукции) для размещения на их продукции.

Более подробно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на официальном сайте Государственной информационной системы промышленности по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.