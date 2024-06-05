Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Свеча памяти»

22 июня в Российской Федерации отмечается памятная дата — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. В этот день народы России скорбят по своим соотечественникам, которые стали жертвами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и ценой жизни защитили свою Родину. Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память Поколений».

На территории всей страны приспускаются государственные флаги, а в учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи. Одним из ключевых тематических проектов Дня памяти и скорби является Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти».

Целью акции является сохранение исторической памяти о Великой Победе русского народа с помощью вовлечения граждан Российской Федерации в памятные мероприятия, тем самым сохраняя преемственность поколений россиян, чтобы ежегодно вспоминать 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

Акция проводится в онлайн формате, это позволит большому количеству наших граждан присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо зайти на сайт деньпамяти.рф и на основной странице нажать кнопку «Зажечь свечу памяти». Это позволит каждому внести свой личный вклад в помощь нуждающимся ветеранам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.