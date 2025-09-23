Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в акции «10 000 шагов к жизни»

28 сентября в рамках проекта «Каждому муниципалитету — умный маршрут здоровья» состоится Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню Сердца (29.09.2025). Акция включена в официальный план мероприятий поддержки волонтерского движения в странах СНГ в формате дня единых действий, сообщает пресс-служба организаторов.

Одним из национальных приоритетов страны на современном этапе является повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и достижение 15% количества населения, ведущего здоровый образ жизни к 2036 году. Акция «10 000 шагов к жизни» направлена на профилактику заболеваний, повышение ежедневной двигательной активности и пропагандирует приверженность к ходьбе — самому доступному, физиологичному и естественному способу повышения физической активности, не требующему дополнительного оборудования и оснащения.

Ежегодно в акции принимает участие более миллиона человек.

Организаторами акции выступают: общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ), ассоциация волонтерских центров России (АВЦ) при поддержке Исполкома СНГ, Минспорта России, Минздрава России, Минобрнауки России, ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России, МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.