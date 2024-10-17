Жителей Подмосковья приглашают на представление «Гореть звездой» 19 октября

19 октября с 11:00 до 13:00 во Дворце спорта «Олимп» г. Ивантеевка г. о. Пушкинский пройдет интерактивное образовательное представление «Гореть звездой», сообщает пресс-служба Общероссийской общественной организации «Российского общества первой помощи».

Данное представление направлено на популяризацию необходимости оказывать первую помощь нуждающимся и обучаться этому на практике населения Московской области. Акция приурочена ко Всемирному дню «Запусти сердце», который в России проводится при поддержке министерства здравоохранения совместно с Национальным советом по реанимации и Российским обществом первой помощи.

В команде реализации проекта задействованы учащиеся образовательных организаций Московской области, включая команду-победитель Московского областного регионального чемпионата по первой помощи Всероссийского проекта «Первая помощь» «Движения первых» в 2023 году, команды-победители Муниципальных чемпионатов по первой помощи (г. о. Пушкинский, Дмитровский округ, Фрязино) 2024 года, преподаватели первой помощи, волонтеры и инструктора первой помощи, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтеры ВОД «Волонтеры-медики».

Особым участником команды является Надежда Румянцева, награжденная медалью «Волонтеры России» за работу в пунктах стабилизации раненых г. Курск.

В программе интерактивные спектакли и выступления на тему первой помощи, а также обучающий флешмоб, когда до сотни инструкторов будут проводить алгоритм сердечно-легочной реанимации синхронно на арене спорткомплекса.

Участники и зрители мероприятия — учащиеся образовательных организаций Московской области, семьи с детьми. Ограничений по возрасту нет.

Мероприятие проведут председатель и первый заместитель председателя Московского областного регионального отделения «Российского общества первой помощи» Павел и Мария Ильины.

Мероприятие пройдет при поддержке администрации г. о. Пушкинский, отдела физической культуры и спорта и комитета по образованию, работе с детьми и молодежью г. о. Пушкинский.

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