Жителей Подмосковья приглашают на онлайн-чемпионат «РуКод» 28 июня

Онлайн-чемпионат по алгоритмическому программированию «РуКод» пройдет 28 июня в индивидуальном формате. К участию приглашаются школьники, студенты и специалисты ИТ-сферы из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Принять участие в соревновании могут школьники от 12 лет, студенты колледжей и вузов, ИТ-специалисты, преподаватели профильных направлений, а также все, кто интересуется программированием и применяет алгоритмы на практике.

Для конкурсантов предусмотрены три дивизиона. В категории A–B выступят профессионалы с опытом участия в подобных турнирах. Дивизион C–D рассчитан на тех, кто уже освоил базовые алгоритмы. Категория E–F предназначена для начинающих программистов.

Участие в чемпионате бесплатное. Турнир позволит получить новые знания, войти в ИТ-сообщество, побороться за призы и усилить портфолио. Кроме того, соревнование станет подготовкой к международным турнирам. Регистрация открыта на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.