Жителей Подмосковья приглашают на конкурс патриотической песни «Красная Гвоздика»

С 18 по 22 августа 2024 года в городе Сочи пройдет очередной главный отечественный композиторский музыкальный форум — Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная Гвоздика» им. И. Д. Кобзона, сообщает пресс-служба организаторов.

За более чем 50-летнюю историю своего существования конкурс новых песен, созданных профессиональными композиторами, поэтами и исполнителями, стал важной движущей силой современного искусства в области настоящей песни. Особенно после начала СВО, все участники конкурсов разных лет, лауреаты — это постоянные члены творческих фронтовых бригад, помогающих армии и населению освобожденных территорий, поддерживающие их творческими и гуманитарными миссиями.

В этом году программа фестиваля-конкурса значительно расширится новыми произведениями, создаваемыми бойцами непосредственно на фронте, в госпиталях, написанные самодеятельными авторами на основе реальных подвигов, спетые народными и профессиональными коллективами, олицетворяя собой основной девиз фестиваля-конкурса — «Новые Песни — Новой России».

Более подробно ознакомиться с информацией о проведении фестиваля-конкурса можно на сайте. Заявки направляются согласно рекомендациям на электронную почту: k.gvozdika.fest@mail.ru.

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