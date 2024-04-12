Жителей Подмосковья приглашают на юбилейный XV Международный форум «Экология»

4–5 июня 2024 года в Москве состоится юбилейный XV Международный форум «Экология». Мероприятие традиционно пройдет в день эколога и Всемирный день окружающей среды. В работе мероприятия ежегодно принимают участие более 1 200 человек из 70 регионов России, сообщает пресс-служба АНО «Центр содействия природоохранным инициативам «Экология».

Форуму окажут поддержку Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации, министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, ключевые федеральные и региональные ведомства.

Главной целью мероприятия этого года станет объединение усилий органов власти, научных, образовательных, коммерческих и общественных организаций для содействия реализации экологической повестки России путем повышения экономической привлекательности зеленых подходов к производству и потреблению, обеспечения запроса общества на здоровую окружающую среду и высокое качество жизни.

Президент России Владимир Путин дал поручение о разработке национального проекта «Экология» на 2025–2030 годы. Международный форум «Экология» традиционно является общественной площадкой поддержки и обсуждения мероприятий нацпроекта. Задачей форума в 2024 году станет объединение мнений и инициатив общества, выработка и формирование предложений по дальнейшей реализации нацпроекта.

Деловая программа форума охватывает основные аспекты определения и построения экологического суверенитета России: устранение кадрового дефицита и цифровая трансформация, становление экономики замкнутого цикла и выстраивание сотрудничества с новыми партнерами, повышение роли городов и регионов в формировании благоприятных условий для здоровья населения, особенно актуальных в Год семьи, объявленный в России в 2024 году.

В рамках мероприятия пройдет выставочная экспозиция, на которой будут представлены достижения в сфере обеспечения экологической безопасности, мониторинга и адаптации к климатическим изменениям, обращения и переработки отходов, ликвидации накопленного вреда, успешные просветительские и волонтерские проекты, технологические инновации.

Итогом форума станет резолюция с инициативами и рекомендациями участников, которая будет направлена в профильные органы власти в целях совершенствования государственной политики в сфере охраны окружающей среды и учета мнения общества.

За 15 лет работы Международный форум «Экология» стал значимой площадкой конструктивного диалога между органами федеральной и региональной власти, бизнесом и обществом, представления решений в области устойчивого развития, создания новых деловых связей и поддержания существующих, получения ответов на имеющиеся вопросы об актуальных изменениях нормативно-правого регулирования.

Контактное лицо для взаимодействия: Ольга Земскова. Задать вопросы можно по телефонам +7 (812) 458-54-36, +7 964 331-74-01, а также по e-mail: region@forumeco.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.