Жителей Подмосковья приглашают к участию в премии Green Standard Awards

Начался прием заявок на участие в престижной экологической премии Green Standard Awards. Премия предназначена для предприятий и организаций, которые внедряют практики «зеленого» строительства и эксплуатации зданий, внедряют принципы экологически ответственного менеджмента ESG. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Green Standard Awards — одна из самых престижных отраслевых премий. В Подмосковье успешно продвигаются ESG-практики, 11 наших компаний получили высший уровень ЭКГ-рейтинга, который составляет Росстандарт. Поэтому я уверен, что многие из тех, кто строит экологически ориентированный бизнес, могли бы претендовать на премию», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В мероприятии могут участвовать все, кто разделяет «зеленые» стандарты и принципы, внедряют инструменты бережливого производства, реально снижают углеродный след за счет оптимизации процессов и организуют системное обучение сотрудников принципам устойчивого развития. В Премии традиционно участвуют предприятия из стран БРИКС.

Заявки участников принимаются до 30 октября. Подробности: http://www.ecogreenstandard.ru/ecogreenstandard_awards

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.