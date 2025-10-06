Жителей Подмосковья приглашают к участию в ежегодном экологическом конкурсе

Детей и молодежь в возрасте от 4 до 21 года, а также коллективы детских садов, школ, колледжей и институтов приглашают к участию в VI ежегодном областном конкурсе «ЭКОПодмосковье.РФ». Работы принимаются в формате видеороликов и серий фотографий, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Заявки и проекты участники могут присылать на e-mail: konkurs@opmoeco.ru до 15 декабря включительно. Оригиналы работ на флэш-носителях могут быть направлены в адрес организаторов по почте или курьером: 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе 5а, строение 1, офис 204, б/ц Волковский.

Темы конкурса:

«Экологические проблемы Подмосковья и пути их решения»;

«Моя экосемья»;

«Экогруппа / Экокласс» — коллективные проекты»;

«Домашние питомцы, которых спасли и приютили»;

«Раздельный сбор отходов в действии».

Типы работ в 2025 году.

1. Короткие ролики 2-3 минуты, вертикальные на тему конкурса.

2. Видео работы длительностью 5-10 минут, горизонтальные.

3. Серия из 9 фотографий.

Формат и оформление. Все работы сопровождаются заявкой по форме. Скачать ее можно на сайте «ЭКОПодмосковье.РФ». Здесь же можно узнать подробнее об условиях участия.

Форма заявки будет также представлена наставникам в образовательные учреждения по электронной почте вместе с файлом правил конкурса.

Оценку работ проведет компетентное жюри. Лучшие инициативы будут опубликованы на информационных ресурсах Московской области.

Конкурс направлен на экологическое просвещение подрастающего поколения и развитие культуры раздельного сбора отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.