Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане

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Жителей Подмосковья предупредили о тумане с видимостью до 200-700 метров, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В ближайший час с сохранением до 09 часов 24 июля в отдельных районах Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200 — 700 метров», — говорится в сообщении.

В связи с плохой видимостью водителей попросили соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее сообщалось, что столбики термометров на территории столицы в конце июля поднимутся до значений в плюс 30 градусов. В результате максимальная температура воздуха в конце месяца приблизится к 30 градусам жары.