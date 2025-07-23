Синоптик Позднякова: июль в Москве завершится 30-градусной жарой

Столбики термометров на территории столицы в конце июля поднимутся до значений в плюс 30 градусов, сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

«Погода в Москве настроена показать, что по климату последние дня июля — самые жаркие в году», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

По ее словам, с 26 июля на погоду в Московском регионе окажет влияние область повышенного атмосферного давления. А в начале следующей недели в регион поступит еще более теплый воздух, чем в выходные.

В результате максимальная температура воздуха в конце месяца приблизится к 30 градусам жары. Этому в том числе поспособствует яркое солнце, заключила метеоролог.