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Жителей Подмосковья предупредили о сильной жаре со 2 по 5 июля

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, со 2 по 5 июля в дневные часы в Подмосковье ожидается сильная жара от плюс 34 до плюс 36 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Ведомство призвало граждан быть внимательными при нахождении на улице.

В случае ЧП можно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее водителей Московской области попросили не садиться за руль при плохом самочувствии в жару. Также Минтранс призвал ограничить поездки в активные солнечные часы.