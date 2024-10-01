сегодня в 13:50

Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах мошенников по выманиванию денег

В новой схеме обмана злоумышленники действуют от лица сотрудников Росфинмонторинга. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Мошенники связываются с человеком в мессенджерах, соцсетях или по электронной почте и представляются сотрудниками ведомства. Чтобы втереться в доверие, преступники отправляют фото поддельных служебных удостоверений, ссылки или куар-коды на сайт службы.

Далее они сообщают о якобы подозрительных действиях с деньгами или счетами жертвы. Чтобы это предотвратить, преступники убеждают человека передать персональные данные или совершить платежи по определенным реквизитам. Такими мошенническими действиями они получают доступ к личным данным человека и похищают денежные средства.

Чтобы защитить себя и не стать жертвой мошенников, необходимо следовать простым правилам:

если поступил такой звонок или сообщение — не вступайте в диалог;

если просят перевести деньги на какие-то счета — не отправляйте средства;

а также не переходите по подозрительным ссылкам из СМС-сообщений.

Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.