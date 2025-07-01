Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана

Мошенники снова начали звонить жителям на домашние телефоны. Об этом сообщает пресс-служба иинистерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Преступники звонят на домашний телефон от имени оператора связи и сообщают о необходимости продления договора или проведения технической проверки, а для этого запрашивают код из СМС. Полученный код используют для доступа к банковскому приложению или к другим важным аккаунтам жертвы. Далее мошенники звонят повторно, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Они утверждают, что с аккаунтом или счетом жертвы проводятся незаконные операции. Для проверки и защиты требуют передать деньги через курьера или перевести их на «безопасный счет».

Будьте бдительны ко всем подозрительным звонкам и сообщениям, не передавайте личные данные и коды из СМС посторонним людям, а лучше сразу прекращайте разговор. Следите за новостями, чтобы узнавать про новые схемы мошенничества первыми, а также изучайте правила цифровой безопасности на uslugi.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.