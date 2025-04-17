Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с платежками ЖКУ

В новой схеме обмана, чтобы выманить деньги у жителей, мошенники доставляют поддельные платежки за ЖКУ. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Так в почтовом ящике появляется документ, похожий на обычную квитанцию. Если оплатить ее, то жертва теряет свои деньги, а потом получает настоящую квитанцию или долг спустя месяц. Существует и второй вариант обмана: на документе есть фальшивый QR-код для «оплаты». Если перейти по нему, то на смартфон можно скачать вирус, который украдет данные или доступ к онлайн-банку.

Надежная защита от этих коварных уловок — электронная платежка за ЖКУ в личном кабинете на портале госуслуг Московской области. Преимущество электронной платежки в том, что документ защищен от подделок, приходит мгновенно и не теряется. Кроме того, вся информация о начислениях и платежах всегда под рукой.

Чтобы ее подключить, необходимо авторизоваться на регпортале через ЕСИА, на странице сервиса нажать «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить свое согласие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.