Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

сегодня в 19:51

Мошенники ищут людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, и предлагают им «закрыть кредиты» и «забыть о долгах». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В новой схеме обмана преступники звонят жертве и предлагают списать долги по новой «госпрограмме» или «финансовой амнистии». Они просят сообщить персональные данные, банковские реквизиты, а иногда внести «предоплату» якобы для оформления. Пользуясь эмоциональным состоянием человека, мошенники заставляют подписать доверенность.

На самом деле злоумышленники могут использовать данные для оформления новых кредитов, распоряжаться имуществом жертвы через доверенность и украсть денежные средства.

Чтобы не попасться на уловку, необходимо следовать простым правилам:

никогда не передавайте посторонним лицам персональные данные;

не верьте в «секретные госпрограммы»;

проверяйте информацию через официальные источники, например, Госуслуги или МФЦ;

следите за новостями, чтобы узнавать про новые схемы мошенничества первыми, а также изучайте правила цифровой безопасности на uslugi.mosreg.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.