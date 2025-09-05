Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества

В новой схеме обмана телефонные мошенники стали представляться сотрудниками школы или технической поддержки электронного дневника. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Преступники звонят человеку и сообщают, что для корректной работы электронного дневника необходимо подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. Далее они запрашивают коды из СМС или направляют на фишинговый ресурс. Так злоумышленники получают доступ к личному кабинету на Госуслугах, онлайн-банку или другим сервисам. Ситуация может усугубиться звонками якобы из полиции, где мошенники пытаются убедить жертву перевести средства на «безопасные счета».

Будьте бдительны ко всем подозрительным звонкам и не сообщайте личные данные и коды из СМС посторонним людям. Если получили подобный звонок, то сразу завершите разговор и свяжитесь непосредственно с вашей школой для проверки информации.

Мингосуправления региона рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.