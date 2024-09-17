Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме со звонками жителям

Одна из новых многоступенчатых схем заключается в том, что абонентам звонят якобы для оценки качества обслуживания. Подробнее о мошеннической схеме рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Преступники звонят человеку и просят дать оценку качества обслуживания в ресторане, обещая вознаграждение, если оценка будет принята. Сделав это, жертва вскоре получает денежный приз. Так мошенники втираются в доверие к человеку.

Далее жертве поступает новое предложение о возможности получения «бонуса». Мошенники говорят, что нужно внести предоплату, и тогда выигрыш будет еще больше. Тем самым люди передают злоумышленникам личные данные и теряют собственные средства.

Чтобы обезопасить себя и свои персональные данные, будьте бдительны и остерегайтесь мошенников, которые пытаются использовать ваше доверие. Никогда не сообщайте свои личные данные (пароли, номера карт, код из СМС-сообщения) незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками известных организаций, а также всегда проверяйте информацию, которую вам предоставляют.

Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.