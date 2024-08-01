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Жителей Подмосковья предупредили о дожде и грозе в первый день августа

По данным прогноза, в четверг до 23:00 в Подмосковье ухудшатся погодные условия. Ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

При грозе возможно усиление ветра. Он будет дуть со скоростью до 15 м/с.

Жителям региона порекомендовали быть внимательными при нахождении на улице во время непогоды.

В случае ЧП можно обратиться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

Ранее стало известно, что в первый день августа Московский регион накроет ненастье. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла.