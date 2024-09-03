Жителей Павлово-Посадского округа 21 сентября приглашают на праздник урожая

В Павлово-Посадском городском округе жители и гости города смогут отпраздновать окончание сезона сбора урожая на празднике «Урожайный Посад», который состоится на территории дома культуры «Октябрь» 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В программе запланированы конкурсы, мастер-классы, выставка художественных и народных ремесел, а также праздничный концерт. Для маленьких гостей будут организованы анимационные и развлекательные площадки.

Праздник «Урожайный Посад» пройдет 21 сентября, на пешеходной зоне «Родина павловопосадского платка» по адресу: округ Павловский Посад, ул. Герцена, дом №15, Дом культуры «Октябрь».

Вход на мероприятие свободен. Без возрастных ограничений.

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