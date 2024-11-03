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Жителей Нью-Йорка призвали экономить воду из-за засушливого октября, пишет газета «Известия» со ссылкой на New York Post.

В октябре этого года в штате выпало всего 2 см осадков, это в пять раз меньше нормы.

В мэрии города порекомендовали жителям меньше мыться, воздержаться от «лишних смывов» в туалете и устранить протечки в трубах, сказано в публикации.

«Мы делаем всё возможное, чтобы… предотвратить более серьёзную чрезвычайную ситуацию, связанную с засухой», — сказал мэр города Эрик Адамс.

Ранее в испанской Валенсии от наводнения погибло свыше 200 человек.