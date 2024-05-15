Жителей Мытищ приглашают на встречу с музыкантом Артуром Саяновым

Познакомиться с творчеством Артура Саянова приглашает центральная библиотека имени Д. Кедрина в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Встреча состоится 18 мая в 18:00. В программе — не только исполнение авторских песен, но и представление книг А. Саянова.

Вход свободный.

Артур Саянов — участник военных действий в Афганистане, участник СВО, лауреат Московского международного фестиваля песни «Солдаты России» и других российских музыкальных конкурсов.

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