Жителей Мытищ 11 сентября приглашают на встречу в формате выездной администрации

Очередная встреча с жителями округа Мытищи пройдет 11 сентября в лицее № 34 по адресу: ул. Мира, стр. 39А, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Формат мероприятия позволяет решить широкий спектр вопросов, так как участие в них принимают профильные специалисты управлений администрации, представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. При необходимости составления письменного заявления его помогут оформить правильно.

Выездная администрация начнет работу в 17:00. Подобные встречи проходят в разных районах городского округа, анонсы публикуются в официальных информационных ресурсах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.