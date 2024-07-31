Жителей Москвы предупредили о дожде и грозе в среду

сегодня в 15:48

МЧС выпустило предупреждение о грозе и дожде в Москве в среду

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в среду с 15:00 и до конца суток в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой, местами пройдет ливень, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Жителям и гостям столицы порекомендовали обходить шаткие конструкции. Автолюбителям посоветовали при непогоде не повышать скорость, а также не парковаться под деревьями.

При необходимости можно обращаться по телефонам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее в Московском регионе на 31 июля объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы.