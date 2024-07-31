сегодня в 08:51

В Московском регионе на 31 июля объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы

В Подмосковье и столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Период предупреждения продлится с 12:00 до 19:00 31 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Кроме того, в Подмосковье аналогичный уровень опасности объявлен из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявлен в Орловской, Тамбовской, Липецкой, Курской, Костромской, Ивановской и других областях.

Этот уровень означает потенциально опасную погоду.