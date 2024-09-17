Жителей Москвы предупредили о чрезвычайной пожарной опасности

сегодня в 13:36

По прогнозам синоптиков, с 17 по 23 сентября в Москве сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Жителям и гостям мегаполиса порекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности. Им посоветовали также исключить обращение с открытым огнем.

При ЧП можно обратиться по телефонам 101 или 8 (495) 637-31-01.

Ранее в Московском регионе в связи с высоким риском пожаров объявили «оранжевый» уровень опасности погоды. Период предупреждения продлится до 11 часов 21 сентября.